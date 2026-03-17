Китайские бренды массово сворачивают продажи в РФ: что происходит с авторынком

С наступлением 2026 года российский авторынок покинули девять моделей, выпускаемых китайскими производителями. Такие данные обнародовали эксперты РИА Новости, проанализировав предложения официальных дистрибьюторов.

В период с 1 января по середину марта из цифровых каталогов и прайс-листов пропали две модели бренда Chery — кроссоверы Tiggo 4, а также Tiggo 7 Pro Max. Помимо этого, покупатели более не смогут приобрести паркетники Bestune моделей T77 и Т55. Из ассортимента исчезли и внедорожники Baic X35 и X7. Также в списке ушедших оказались Jetour X50 и X70, а кроме того, компактный GAC GS3.

Однако процесс обновления модельного ряда не является однонаправленным. Специалисты аналитического агентства «Автостат» отмечают и приток новинок. Согласно их подсчетам, за первые два месяца текущего года российским автомобилистам стали доступны 16 ранее не представленных моделей.