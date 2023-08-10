Они массово прокомментировали желание украинского президента побороться с Россией за Черное море.

Лидер РФ указал, что по результатам специальной операции Азовское море уже стало внутренним для России. Он также подчеркнул, что НАТО не будет оказывать влияние на судоходство в черноморском бассейне. В ответ на это Владимир Зеленский засобирался противостоять Москве за свои интересы в Черном море.

Обычные китайцы посчитали, что украинский лидер уже паникует, поэтому дает необдуманные обещания. Некоторые из них посоветовали Зеленскому перестать делать такие громкие и необдуманные заявления, иначе Киев вообще потеряет выходы к морю.

«Зеленский говорит не про свои цели, а задачи НАТО», - подчеркнули другие.

Все комментаторы новости сошлись во мнении, что подобные речи от украинского правительства выглядят полным безумием.