В пятницу минюст США предъявил обвинения четырем китайским компаниям и восьми гражданам республики за поставки исходников для производства психотропных веществ в Мексику. При этом двух человек задержали на Гавайях в ходе спецоперации.

Посольство Китая в Штатах отнеслось к ситуации негативно и призвало Америку прекратить обвинять и атаковать Китай санкциями, а также немедленно снять все ограничения с китайского наркоконтроля. При этом дипломаты уверены, что действия США изначально были ловушкой, а публичные призывы Америки к возобновлению диалога о наркотрафике лишь фикция. США продолжает использовать ситуацию для наложения новых санкций на Китай и охоты на граждан страны и компании.