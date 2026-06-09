Китайский автопром берет реванш: Ликсутов объяснил, почему пересел с европейских авто на «китайцев»

Глава столичного Дептранса Максим Ликсутов сделал громкое заявление: по уровню комфорта и технологичности китайские автомобили сегодня зачастую опережают европейских конкурентов. Чиновник, который долгие годы отдавал предпочтение премиальным брендам из Европы, теперь делает выбор в пользу авто из КНР, пишет Autonews.

Личный опыт: комфорт, который удивил

В эксклюзивном интервью китайскому изданию Guancha Максим Ликсутов признался, что смена «европейца» на «китайца» была осознанным шагом. По его словам, разница в водительских ощущениях оказалась не в пользу старых фаворитов.

«Раньше я долгое время ездил на европейских брендах, но сейчас приобрел китайский автомобиль. С точки зрения водительского опыта и комфорта, по многим параметрам он превосходит европейские машины», — подчеркнул глава Дептранса.

Почему Россия выбирает «Китай»?

Ликсутов выделил три ключевых фактора, которые сделали китайские машины лидерами российского рынка:

Соотношение цены и качества: Потребитель получает современный функционал за адекватные деньги.

Технологический рывок: Китайские производители внедряют инновации быстрее, чем многие консервативные европейские автоконцерны.

Адаптивность: Технологии, поставляемые из КНР, сегодня интегрированы не только в личные авто, но и в московский общественный транспорт.

Технологический суверенитет — главная цель

Несмотря на тесное сотрудничество с Пекином, глава Дептранса подчеркнул, что Москва не планирует останавливаться на простой закупке техники. Стратегическая цель России — достижение промышленного суверенитета.

Россия активно изучает опыт Китая в создании собственных производственных площадок. Ликсутов отметил, что некоторые китайские компоненты для столичного транспорта уже производятся непосредственно в Москве. В будущем же Москва стремится к тому, чтобы отечественные предприятия самостоятельно выпускали ключевые узлы и агрегаты, снижая зависимость от импорта.

В чем секрет «китайского чуда»?

Ликсутов не скрывает: Пекин — главный ориентир для Москвы в вопросах развития городской инфраструктуры. Активное внедрение цифровых систем управления, переход на электротранспорт и оптимизация логистики — все это сферы, где Китай демонстрирует невероятную скорость реализации проектов.

Похоже, эпоха доминирования европейского автопрома в России окончательно ушла в прошлое, и ставка на восточного партнера становится главным драйвером трансформации не только частного авторынка, но и всего столичного транспортного каркаса.