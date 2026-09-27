Маслята по ведрам: грибники Луховиц, Шатуры и Орехово‑Зуева собирают небывалый урожай

В лесах под Луховицами, Шатурой и Орехово‑Зуевом сейчас царит настоящий грибной ажиотаж. Местные грибники и любители тихой охоты из соседних округов возвращаются из леса не с корзинами, а с полными ведрами и мешками: маслята растут настолько плотно, что местами занимают целые поляны. По рассказам собирателей, счет идет уже не на отдельные грибы, а на килограммы — некоторые уносят по несколько десятков килограммов за один поход, сообщил MK.RU.

По информации издания, такой наплыв желающих собрать урожай оказался настолько массовым, что у самых популярных лесных участков образовались стихийные заторы из автомобилей. Свободных мест на импровизированных парковках практически не остается, и жители шутят, что свободных полянок под соснами тоже почти не найти: едва успеваешь занять «свое» место, как рядом появляются новые машины.

Ситуация выглядит необычно еще и потому, что обильные маслята массово пошли в тех местах, где в конце сентября традиционно рассчитывают на белые грибы. Для опытных грибников это заметное отклонение от привычного сценария сезона. При этом сам сезон стартовал с продолжительного затишья — долгое время леса были почти пустыми, и только сейчас природа словно решила вознаградить тех, кто не потерял терпения и продолжал наведываться в лес.

В соцсетях грибники активно делятся фотографиями своих уловов: на снимках — ведра, корзины и даже большие пакеты, доверху наполненные маслятами. В комментариях обсуждают любимые места, делятся советами по обработке и рецептами, а заодно подмечают, что такой плотности маслят не видели уже несколько лет.

Ранее грибников предупредили, что осенью в лесах Московской области встречаются клещи, резкие перепады температур и ядовитые грибы.