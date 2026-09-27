Один шанс на 200 миллионов: президент Лукашенко подарил квартиру семье, где родилась редкая тройня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил квартиру семье из Минска, в которой родилась редкая тройня. О решении главы государства сообщила мать детей Ангелина Каминская, записав видеообращение, сообщил MK.RU.

По информации издания, девочки с современными красивыми именами появились на свет 28 августа. Случай относится к монохориальной тройне — это редкое явление, при котором дети развиваются в одной плодной оболочке. Вероятность такого события оценивают как один шанс на 200 миллионов.

«Расти в такой стране действительно одно удовольствие. Я очень счастлива, что наши дети появились и будут расти именно здесь», — заявила Ангелина Каминская.

Подарок стал продолжением обещаний, прозвучавших от Лукашенко в декабре 2025 года на VII Всебелорусском народном собрании. Глава государства заявил, что готов исполнять любые желания многодетных матерей. Он также отметил: трое детей — это необходимый минимум. По словам президента, без достижения этого уровня сохранить численность населения страны невозможно.

Ранее сообщалось, что ЗАГСу в России запрещено регистрировать имена с цифрами и ругательствами.