Росгвардия задержала 45-летнего петербуржцы за «коронацию» в Георгиевском зале Эрмитажа

17 мая пресс-служба городского управления Росгвардии в телеграм-канале сообщила о задержании мужчины, устроившего дебош в Государственном Эрмитаже. Инцидент произошел в Георгиевском зале, где находится Большой императорский трон.

45-летний житель Санкт-Петербурга отодвинул веревочное ограждение, проигнорировал замечания музейных работников и сел на исторический экспонат. После короткой перепалки с сотрудниками музея нарушитель был задержан на месте происшествия.

«При задержании мужчина пытался оказать наряду активное сопротивление», — говорится в сообщении ведомства.

Нарушителя доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что селфи на троне Павла I обошлось петербуржцу почти в млн рублей.