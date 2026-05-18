Росгвардия задержала 45-летнего петербуржцы за «коронацию» в Георгиевском зале Эрмитажа
В Эрмитаже задержали посетителя, севшего на Большой императорский трон
17 мая пресс-служба городского управления Росгвардии в телеграм-канале сообщила о задержании мужчины, устроившего дебош в Государственном Эрмитаже. Инцидент произошел в Георгиевском зале, где находится Большой императорский трон.
45-летний житель Санкт-Петербурга отодвинул веревочное ограждение, проигнорировал замечания музейных работников и сел на исторический экспонат. После короткой перепалки с сотрудниками музея нарушитель был задержан на месте происшествия.
«При задержании мужчина пытался оказать наряду активное сопротивление», — говорится в сообщении ведомства.
Нарушителя доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось о том, что селфи на троне Павла I обошлось петербуржцу почти в млн рублей.