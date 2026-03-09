Китайцы везут в Россию конкурента: Раскрыты детали нового гибридного флагмана GAC для РФ

Китайская компания GAC Group готовит к выходу на российский рынок свой новый флагманский SUV. Полноразмерный гибрид GAC S9 появится у дилеров уже в июне–августе, сообщили в офисе бренда, пишет ufocar.

Российская линейка китайской марки GAC пополнится крупным гибридным кроссовером. Заместитель директора департамента продаж GAC Motor Rus Павел Никифоров проинформировал, что дебют модели S9 на отечественном рынке намечен на летний период.

Габариты новинки соответствуют классу полноразмерных семейных автомобилей. Длина кузова достигает 5 метров 60 сантиметров, ширина составляет 1 метр 95 сантиметров, высота равняется 1 метру 76 сантиметрам. Колесная база насчитывает 2 метра 93 сантиметра. В отличие от китайской версии, рассчитанной на семь мест, российским покупателям предложат исключительно пятиместный салон.

Силовая установка представляет собой подключаемую гибридную систему. Она объединяет полуторалитровый бензиновый двигатель и пару электромоторов. Совокупная отдача агрегатов приближается к 500 лошадиным силам. Заявленный производителем запас хода на полном баке и заряженной батарее емкостью 44,5 киловатт-часа составляет около 1200 километров.

Кроссовер оснастят адаптивной подвеской с системой CDC, которая автоматически меняет жесткость амортизаторов в зависимости от качества дороги. Покупатели смогут выбирать между 20 и 21-дюймовыми колесными дисками.

Цену на флагманскую модель в компании пока не называют, отмечая сложность прогнозирования. При этом все официально продаваемые в РФ автомобили GAC будут покрываться пятилетней гарантией. Основным соперником для S9 на рынке станет другой китайский гибрид Li Auto L7.