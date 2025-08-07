Клад в секретном тоннеле нашел под домом пенсионер из Вьетнама во время ремонта

Во вьетнамской провинции Тэйнинь найден клад. Его обнаружил 81-й летний житель во время ремонта. Об этом сообщил портал VietnamNet.

Пенсионер решил привести в порядок дом, который принадлежал его семье несколько поколений. Здание является историческим, почти сто лет назад в нем собирались на секретные собрания представители коммунистического движения. В случае опасности они уходили из дома по секретному тоннелю. Выяснилось, что под полем в тоннеле был спрятан клад. Под ним обнаружили кувшины, набитые монетами, выпущенными в XVIII веке.

«Думаю, его спрятали наши предки много лет назад. В свое время наша семья владела почти сотней гектаров земли и считалась одной из самых богатых в округе», — так отозвался о кладе владелец дома.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области мужчина обнаружил клад под полом дома его прадеда. В найденном мешке были в основном медные монеты, а также бумажные купюры Российской империи. По словам южноуральца, его прадед шил шапки, поэтому семья жила богато.