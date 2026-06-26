Климатический кризис может обойтися Европе в сотни миллиардов долларов

Экстремальная жара, охватившая Великобританию и большую часть Западной Европы, создала серьезные проблемы для работодателей и их сотрудников и поставила под вопрос экономическое будущее региона. Об этом сообщает The Guardian .

Участившиеся периоды экстремальной жары все сильнее влияют на производительность труда и угрожают вялой экономике Европы. Эксперты предупреждают, что климатический кризис может подорвать экономический рост, если страны не примут оперативных мер по усовершенствованию трудового законодательства.

Согласно исследованию Международной организации труда, к 2030 году наибольшее сокращение рабочего времени из-за жары в Западной, Северной и Южной Европе затронет сельскохозяйственный и строительный секторы. Аналитики Allianz назвали экстремальную жару «структурным экономическим риском» для Европы. Франция, Испания и Италия входят в число стран, наиболее подверженных растущим издержкам, связанным с тепловым стрессом.

Прогнозы потерь ВВП на 2026–2030 годы: Франция — 240 миллиардов долларов, Италия — 147 миллиардов, Испания — 120 миллиардов. По прогнозам, экстремальная жара в скором времени достигнет Калининграда. Высший уровень погодной опасности уже объявлен во Франции, Испании, Италии, Германии и Швейцарии.