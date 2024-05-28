Климатолог Киселев не исключил вероятность затопления курортов из-за ливней летом

В июле прошлого года мощные ливни обрушились на ряд курортных городов Краснодарского края, вызвав сильные подтопления. Наблюдались и ужасающие смерчи, «гуляющие» над морем. Аномальные осадки привели к ряду нелицеприятных последствий, включая испорченный отдых для тысяч туристов. По словам климатолога Андрея Киселева, наводнение в Краснодарском крае не было единственным за последний год, тогда же оно произошло и в Приморском крае, а весной этого года за Уралом наблюдались сильные паводки. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что согласно статистике наблюдается тенденция к росту количества подобных событий, при этом имеющих серьезные последствия для людей или для экономики России. Так, по сравнению с концом прошлого столетия количество таких событий выросло в два раза за счет двух факторов - наводнения, ливни и засухи, а также штормы, ураганы, торнадо и т. д.

По мнению эксперта, вероятность погодных аномалий присутствует всегда, в связи с чем путешественникам следует иметь это в виду, обращать внимание на прогнозы синоптиков и иметь с собой подходящую одежду и приспособления на случай ненастного климата.

Он отметил, что рост погодных аномалий, наблюдаемый в последние десятилетия, является одним из проявлений процесса изменения климата совместно с потеплением и изменением динамики циркуляции воздушных масс и вод в океане. Поэтому крупных погодных катастроф в будущем станет больше, а вместе с тем увеличится и число относительно «безобидных», при этом все еще ощутимых климатических явлений.





