Климатологи раскрыли фактор, который десятилетиями скрывался за потеплением Атлантики

Новое исследование показало, что многолетнее потепление Атлантического океана связано не с природными циклами, а с воздействием человека на климат. Об этом пишет журнал Geophysical Research Letters, передает Общественная Служба Новостей.

Международная группа ученых пришла к выводу, что долгосрочные изменения температуры поверхности Атлантического океана вызваны в первую очередь деятельностью человека. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Geophysical Research Letters.

Новое исследование изменило представления о климате

На протяжении многих лет специалисты полагали, что колебания температуры в Атлантике обусловлены естественными процессами, связанными с работой Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции. Однако анализ климатических данных за период с 1920 по 2025 год показал иную картину.

Ученые из Университета штата Флорида и Цюрихского технологического института использовали современный статистический метод, который позволил отделить влияние природных факторов от последствий человеческой деятельности.

Что влияет на температуру океана

Исследователи установили, что ключевую роль играют два антропогенных фактора. Промышленные аэрозоли отражают часть солнечного излучения и временно охлаждают поверхность воды. Одновременно парниковые газы способствуют накоплению тепла в атмосфере и усиливают нагрев океана.

Именно взаимодействие этих процессов на протяжении десятилетий создавало впечатление существования естественного климатического цикла.

Как ученым удалось разделить природные и антропогенные процессы

Авторы работы выяснили, что естественные климатические колебания обычно развиваются значительно быстрее, тогда как влияние парниковых газов накапливается постепенно. Благодаря этому удалось определить происхождение температурных изменений и отделить долгосрочный человеческий вклад от краткосрочных природных колебаний.

При этом для Тихого океана выводы оказались другими. Там по-прежнему существенное влияние оказывают природные явления, включая Эль-Ниньо и Ла-Нинью.

Какие последствия ожидают прибрежные регионы

Специалисты отметили, что температура Атлантики напрямую влияет на формирование и интенсивность ураганов. Исследование показало, что рост числа сильных штормов с 1990-х годов связан именно с воздействием человека на климатическую систему.

Ученые считают, что рассчитывать на автоматическое ослабление ураганной активности в будущем не приходится. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от объемов выбросов парниковых газов.

По мнению авторов работы, новые данные имеют важное значение для прогнозирования опасных погодных явлений и планирования инфраструктуры в прибрежных районах.