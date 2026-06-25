Дибров перенес операцию на руке

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва, Полина Диброва, сообщила, что он успешно перенес операцию на правой руке, пишет РИА Новости. Сейчас он восстанавливается дома в кругу семьи.

Полина заверила поклонников, что с Дмитрием все в порядке: накануне он провел вечер с детьми без малейших признаков дискомфорта. Таким образом, она развеяла слухи о частичной потере подвижности конечности, которые активно распространялись в некоторых телеграм-каналах.

Напомним, что Mash сообщил о переломе лучевой кости правой руки и о том, что Дибров якобы отказался от операции, что могло привести к необратимым последствиям вплоть до утраты подвижности. Накануне директор Диброва Артур Якобсон подтвердил, что состояние телеведущего стабильное.

Ранее продюсер Леонид Дзюник высказался об образе жизни телеведущего Дмитрия Диброва.