Цискаридзе стал первым, кто раскрыл роман Заворотнюк и Чернышева

В 2007 году на съемках популярного ледового шоу «Танцы на льду» произошла встреча, которая изменила жизни двух людей. Известная актриса Анастасия Заворотнюк была ведущей проекта. Петр Чернышев, титулованный фигурист, был участником шоу. Между ними мгновенно вспыхнула искра. Сама Заворотнюк позже признавалась, что это была любовь с первого взгляда. Однако их отношения долго оставались непубличными.

Как пишет Teleprogramma.org, тайну Заворотнюк и Чернышева случайно Николай Цискаридзе. В одном из выпусков ток-шоу народный артист РФ признался, что прямо в гримерке заметил, как нежно переглядываются актриса и фигурист. Тогда он спросил в лоб: «Вы что, встречаетесь?»

Анастасия, по словам Николая, была удивлена его догадливости, но отрицать роман не стала. Позже тренер Татьяна Тарасова подтвердила, что чувства между ними были настоящими и искренними.

Осенью 2008 года Заворотнюк и Чернышев расписалась в Москве, а затем обвенчалась в Крыму. До этой встречи у обоих были браки: Чернышев был женат дважды, Заворотнюк — дважды, она воспитывала двоих детей: сына Майкла и дочь Анастасию.

В 2018 году, когда актрисе было уже 47 лет, у них родилась долгожданная дочь. Заворотнюк называла это чудом и была безмерно счастлива.

В 2019 году у Анастасии обнаружили опухоль головного мозга. Долгие годы она боролась с болезнью, но в мае 2024 года ее не стало. Чернышев остался с маленькой дочерью на руках.

До сих пор он не состоит в новых отношениях и каждую неделю навещает могилу жены на Троекуровском кладбище. По словам близких, он целиком посвятил себя воспитанию ребенка.

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк показала, как выглядит ее тело спустя год после рождения сына.