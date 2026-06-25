В Дубне запустят фармкомплекс по выпуску препаратов для лечения рака и болезней легких

На территории особой экономической зоны «Дубна» построили вторую очередь научно-исследовательского и производственного комплекса биофармацевтической компании «ПСК Фарма». Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало заключение о соответствии проектной документации по итогам проверки объекта.

«Запуск нового завода в Дубне — это не просто расширение мощностей, но и качественно новый этап в развитии российской фармацевтики. Закуплены и установлены новые производственные линии, соответствующие мировым стандартам, ведется расширение штата сотрудников и обучение, в том числе на нашем текущем производстве», — рассказала генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

По ее словам, в реализацию второй очереди проекта вложили более 5 млрд рублей. Площадь здания составила более 19,5 тыс. кв. м, там разместят научно-исследовательский, производственный, складской и ультрасовременный офисный блоки. На предприятии наладят выпуск препаратов для лечения пульмонологических, онкологических, ревматологических, гематологических и других заболеваний.

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