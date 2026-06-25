Звезда «Холопа» рассказала о борьбе с РПП

Звезда «Холопа» Ольга Дибцева поделилась своей историей борьбы с депрессией, булимией и лишним весом, пишет Teleprogramma.org. Актриса откровенно рассказала о тяжелом пути к гармонии с собой, о переедании и злоупотреблении алкоголем. По словам Дибцевой, толчком к переменам стали вторые роды и брак с бизнесменом Евгением Евпаком.

Ольга родилась в Ленинграде в строгой семье из-за того, что бабушка и дедушка пережили блокаду. Именно это и сформировало ее сложное отношение к еде.

«В доме всегда были заготовлены мешки с сухарями. Меня заставляли очень много есть, не дай бог что-то оставишь — получишь затрещину. И всю жизнь я борюсь с этим расстройством пищевого поведения», — призналась артистка.

В школе она столкнулась с травлей, после чего стала бунтовать: ее отчислили из вуза, она работала официанткой и директором клуба. Однако Дибцева нашла в себе силы поступить в ГИТИС, несмотря на сопротивление педагогов.

Карьера Дибцевой началась с запрета на съемки, который она нарушила, дебютировав в «Обручальном кольце». За ней последовали роли в популярных проектах. Первый брак с сокурсником-режиссером распался, второй — с дизайнером Романом Бочаровым — оказался изнуряющим. В 2019 году родилась дочь, но развод дался актрисе тяжело.

Дибцева признается, что в тот период ненавидела себя, пила вино и переедала, рассматривая операцию по уменьшению желудка, но в итоге отказалась от нее.

Все изменилось в 2023 году, когда она вышла замуж за бизнесмена Евгения Евпака. В 2024 году у пары родилась дочь. Именно тогда Ольга взялась за себя. Жесткие методы похудения и голодовки привели к депрессии, и она обратилась за помощью к психиатру, эндокринологу и диетологу.

За полтора года Ольге удалось сбросить 40 кг. Актриса говорит, что огромную роль в этом сыграла поддержка мужа, который был рядом на каждом этапе. Сегодня Дибцева чувствует себя увереннее, чем когда-либо, и с благодарностью оглядывается на пройденный путь.

Ранее сообщалось, что Ольга Дибцева не смогла сняться с Паулиной Андреевой из-за сходства.