В Красногорске построят дома в составе ЖК Левел Лесной

В Красногорске продолжается строительство ЖК Левел Лесной, девелопер Level Group продолжает фасадные, отделочные и дорожные работы в домах 24 и 26. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В доме 26 в первом корпусе строители ведут монтаж окон. Кроме того, они выполняют устройство фасадов во втором, в третьем и четвертом корпусе. В доме 24 готовность фасадных работ достигла 30%. Там проходят отделка мест общего пользования на типовых этажах, на прилегающем участке продолжается устройство постоянных дорог и не только.

В состав комплекса войдут школа, два детских сада и благоустроенный двор без машин. На первых этажах разместятся магазины, кафе и сервисы. В проект также войдет собственный лесопарк площадью 5,1 га с прогулочными маршрутами, велосипедными дорожками и местами для отдыха.

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