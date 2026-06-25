Представительница Подмосковья одержала победу в международной акции «Диктант Победы»

Жительница Можайска Дарья Полякова стала победителем международной акции «Диктант Победы». Она преподает физическую культуру в школе, а также работает социальным педагогом. В общей сложности победителями тестирования стали 20 человек из разных регионов России, «Единая Россия» наградила их в Музее Победы в Москве.

В 2026 году в Международной акции приняли участие 2,8 млн человек, что является рекордным количеством за всю историю проекта.

«Я всегда считала, что знание истории — это не менее важно, чем физическая подготовка. Великая Отечественная война — это наша общая память. А „Диктант Победы“ — отличная возможность проверить свои знания и еще раз осознать, насколько важно беречь правду», — поделилась Дарья.

Координатор партпроекта «Историческая память», руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин в рамках награждения подчеркнул, что проект стал одним из главных ответов на попытки противников переписать историю нашей страны. По его словам, победители получили диплом, сертификат на 50 тыс. рублей и подарочные наборы. Школьники и студенты колледжей также получили дипломы финалистов, которые дадут дополнительные баллы при поступлении в вузы. Кроме того, в будущем году им выдадут приглашение на парад Победы 9 мая.

Акция прошла на 37,7 тыс. площадок в 77 странах мира. Председатель движения «Волонтеры Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко отметила, что ключевая задача диктанта — вовлечь молодежь в изучение истории.

В этом году акцию посвятили 130-летию со дня рождения легендарного военачальника, маршала Советского Союза Георгия Жукова. В тестовые задания вошли вопросы не только по событиям Великой Отечественной войны, но и по теме СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.