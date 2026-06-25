Сабуров продал элитный внедорожник в России за 10 млн рублей

По информации источника, после получения полной суммы девушка покинула Россию и улетела на постоянное место жительства в Казахстан.

В России у комика остался дом в подмосковной Истре с участком площадью 1285 кв. метров. Стоимость этой недвижимости оценивается примерно в 115 млн рублей. Однако продать ее пока не удается, так как сам Сабуров не может приехать в страну из-за запрета на въезд.

Напомним, в феврале этого Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Отмечалось, что решение было принято в интересах национальной безопасности. По данным некоторых источников, комик отмывал деньги, заработанные в России, через посредников. После этого он попытался вернуться в Москву из Дубая, но был задержан прямо в аэропорту Внуково.

При задержании Сабуров заявил, что у него нет денег на обратный билет. Однако, узнав, что обратно его повезут в наручниках, он нашел средства и улетел в Казахстан. За ним для сопровождения вылетали два воздушных маршала.

Ранее жена комика Нурлана Сабурова опубликовала новое фото с ним с отдыха.