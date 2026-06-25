Сабуров продал элитный внедорожник в России за 10 млн рублей
SHOT: Сабуров избавился от Cadillac Escalade в России за 10 млн рублей
Фото: [скриншот видео]
Известный казахстанский стендап-комик Нурлан Сабуров продал элитный внедорожник Cadillac Escalade за 10 млн рублей, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал SHOT. Сделкой занималась его жена Диана.
По информации источника, после получения полной суммы девушка покинула Россию и улетела на постоянное место жительства в Казахстан.
В России у комика остался дом в подмосковной Истре с участком площадью 1285 кв. метров. Стоимость этой недвижимости оценивается примерно в 115 млн рублей. Однако продать ее пока не удается, так как сам Сабуров не может приехать в страну из-за запрета на въезд.
Напомним, в феврале этого Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Отмечалось, что решение было принято в интересах национальной безопасности. По данным некоторых источников, комик отмывал деньги, заработанные в России, через посредников. После этого он попытался вернуться в Москву из Дубая, но был задержан прямо в аэропорту Внуково.
При задержании Сабуров заявил, что у него нет денег на обратный билет. Однако, узнав, что обратно его повезут в наручниках, он нашел средства и улетел в Казахстан. За ним для сопровождения вылетали два воздушных маршала.
Ранее жена комика Нурлана Сабурова опубликовала новое фото с ним с отдыха.