Новая звезда может вспыхнуть в небе: редкое событие повторяется раз в 80 лет

В ночном небе в любой момент может появиться яркая «новая звезда», сравнимая по блеску с Полярной. Речь идет о системе T Северной Короны, или T CrB, которая вспыхивает примерно раз в 80 лет, пишет Space.com, ссылаясь на данные наблюдений NASA.

Система находится примерно в 3 тыс. световых лет от Земли и состоит из белого карлика и красного гиганта. Более плотная звезда постепенно перетягивает вещество у своей соседки. Когда накопленного газа становится слишком много, на поверхности белого карлика происходит мощный термоядерный взрыв.

Обычно T CrB нельзя увидеть без телескопа. Во время вспышки ее яркость может резко увеличиться, и тогда объект можно будет наблюдать невооруженным глазом почти неделю.

Последний раз такую вспышку наблюдали в 1946 году. Некоторые расчеты указывали на 25 июня 2026 года как на возможную дату нового события. Однако прогноз основан на спорной гипотезе о третьем объекте в системе, существование которого пока не подтверждено. Поэтому взрыв может произойти как сейчас, так и позднее.

Искать T CrB следует в созвездии Северной Короны между Волопасом и Геркулесом. Оно напоминает небольшую дугу из звезд и летом хорошо видно после захода Солнца в Северном полушарии.

Повторные случаи крайне редки: по данным NASA, в Млечном Пути известно лишь пять подобных систем. После вспышки белый карлик не разрушается, а снова начинает накапливать вещество для следующего взрыва.