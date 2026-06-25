Поезд «Таврия», следующий по маршруту Мурманск — Симферополь и делающий остановку в Нижнем Новгороде, с четверга, 2 июля, перестанет курсировать. Соответствующую информацию предоставили в компании «Гранд Сервис Экспресс», сообщил newsnn.ru.

По информации издания, через Нижний Новгород в Крым ходит только один состав — поезд № 183/184 по маршруту Мурманск — Севастополь. Именно его и отменяет перевозчик. Решение принято по указанию оперативного штаба республики.

По данным издания, отмена коснется и прицепной группы № 414/413 из Архангельска. Последний рейс из Мурманска запланирован на четверг, 2 июля, а из Керчи состав отправится еще раньше — в понедельник, 29 июня. Прицепной вагон из Архангельска отправится в последний путь в пятницу, 3 июля.

Пассажирам, планирующим поездку в Крым, сотрудники компании посоветовали заранее искать альтернативные маршруты.

«Пассажиры могут самостоятельно состыковать один из сохраненных маршрутов поездов „Таврия“ с маршрутом другого ж/д перевозчика для Нижнего Новгорода», — рассказали в компании.

Ранее сообщалось, что свыше 90 информационных щитов установили на ж/д станциях и переходах Подмосковья с начала года.