Клинские волонтеры борются за жизнь истощенного медвежонка с гниющей раной

Волонтеры из Клина смогли оперативно прибыть в Ростов на помощь мохнатому пациенту, с чем им помог Росприроднадзор и Министерство природных ресурсов. Для дальнейшей помощи медвежонка отправили в Клин, однако состояние у него угрожающее: он может не пережить поездку. Специалисты откармливают и отпаивают беднягу, пытаясь привести в готовность к наркозу и операции. В нынешнем состоянии животное таких процедур не переживет.

Пострадавший медвежонок — девочка, которая весит лишь 25 кг вместо положенных 140. У нее гниет рана на лапе, оголены суставы и кости. Не исключают, что самка получила заражение крови за три недели скитаний по горам.

«Малышка также не держит нормально температуру, но мы с ней рядом. Она получила свою дозу очень серьезных обезболивающих препаратов, которые, надеемся, дадут ей сегодня хоть немного отдохнуть от пронизывающей боли. Также, помимо обезболивающих, она получила антибиотики, противовоспалительные препараты, промывание ран, и теплую капельницу. Ну и конечно же, вкусную и полезную кашу, витамины, и теплую воду», — рассказали волонтеры клинского приюта.

Однако многое зависит от сил организма самой маленькой медведицы, которая оказалась в тяжелой ситуации. Возможно, что она бы не выжила, если бы ее не подобрали неравнодушные люди.