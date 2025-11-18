Ключи от УРАЛа: глава Красногорска поддержал военных в зоне спецоперации

Администрация Красногорска передала автомобиль «УРАЛ» бойцам бригады «Святой князь Александр Невский», выполняющим задачи в зоне спецоперации. Ключи от транспортного средства глава городского округа Дмитрий Волков вручил командиру подразделения Алексею Верещагину во время личной встречи.

Передача техники состоялась в рамках системной поддержки военнослужащих, которые участвовали в освобождении населенных пунктов ДНР, ЛНР, Курской и Харьковской областей.

«Спасибо Алексею и всем бойцам, которые каждый день освобождают наши земли и приближают будущую Победу», — отметил Волков, подчеркнув практическую ценность автомобиля для выполнения текущих задач.

Бригада имени Александра Невского известна участием в ключевых сражениях и объединяет красногорцев, продолжающих службу в зоне боевых действий. Передача УРАЛа демонстрирует эффективность взаимодействия между муниципальными властями и воинскими подразделениями, где конкретная техника становится реальным вкладом в обеспечение мобильности и безопасности военнослужащих.