«Ключи пока не переданы». Лариса Долина освободила квартиру в центре Москвы

Данную информацию подтвердила Светлана Свириденко, адвокат Полины Лурье, выступающей в роли покупательницы, в комментарии для РИА Новости.

«Долина освободила квартиру», — сказала юрист. Свириденко добавила, что, несмотря на это, окончательная передача недвижимости новой владелице еще не состоялась.

Стороны договорились о скорой встрече, в ходе которой будет проведена эта процедура.

Ранее сообщалось о том, что Долина получит неустойку за отмененный концерт в Москве 6 марта.