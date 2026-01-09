«Ключи пока не переданы». Лариса Долина освободила квартиру в центре Москвы
Лариса Долина освободила элитную квартиру в Хамовниках
Фото: [соцсети]
Народная артистка России Лариса Долина освободила квартиру в престижном районе Хамовники.
Данную информацию подтвердила Светлана Свириденко, адвокат Полины Лурье, выступающей в роли покупательницы, в комментарии для РИА Новости.
«Долина освободила квартиру», — сказала юрист. Свириденко добавила, что, несмотря на это, окончательная передача недвижимости новой владелице еще не состоялась.
Стороны договорились о скорой встрече, в ходе которой будет проведена эта процедура.
