Книгу об истории Бронниц издали к 570-летию города

В этом году Бронницам исполнится 570 лет.

К юбилею подготовлена издание, посвященное истории города. Книга станет полезна, как педагогам, так и школьникам, да и всем, кто интересуется историей родного края.

Как рассказали авторы издания член Союза писателей России Елена Жаркова и Николай Мазурин, идею вынашивали ни одни год.

«Идея написать книгу о городе Бронницы давно витала в воздухе. Нам хотелось сделать книгу, которая бы сегодня, когда мы говорим о патриотизме, о любви к Родине, позволила бы нашим молодым людям, детям, тем, кто учит наших детей иметь материал, который позволил системно и методично подойти к этой теме», - отметил Мазурин.

А по словам Елены Жарковой, авторы стремились создать книгу, которая нужна была бы каждому ребенку.

«Нам хотелось бы, чтобы она была доступна по той информации, которую мы изложили», - отметила член Союза писателей России.

Издание охватывает довольно большой период истории Бронниц – с IX века до наших времен.

«Начали мы так издалека, потому что наш город – часть культуры и истории России. Вся история нашего Отечества с появления славянских времен до начала XXI века, практически каждое событие связано с историей наше города. Этим надо гордиться и это надо любить», - резюмировала Елена Жаркова.

Помимо своей информативности издание привлекает и внешним видом. Яркое оформление и красочные иллюстрации порадуют любого читателя.