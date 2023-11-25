Книжный блогер порекомендовал к прочтению «Серебряную клятву» Екатерины Звонцовой

Анастасия Кузина рассказала о том, что в ее книжном клубе для чтения выбрали именно это фэнтезийное произведение. К слову, девушка уже читала книгу некоторое время назад. Но это не повод не окунуться в атмосферу повторно.

Как пишет портал «Дни.ру», шарма произведению добавляют славянские мотивы и элементы альтернативной истории. К слову, объем книги довольно большой. И читающий будет затянут в войну. Однако, здесь присутствует не просто махание мечами и кулаками.

Персонажи взрослеют, раскрываются, строят мужскую дружбу и принимают сложные решения. Если хочется прочитать все эмоции персонажей и узнать, что они чувствуют, то это можно сделать с помощью диалогов. Они в этих книгах потрясающие, по мнению Анастасии Кузиной, куратора закрытого клуба «Книжный лис».