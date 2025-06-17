КНС-27 в округе Пушкинский возобновила работу после сбоя в работе оборудования

Сегодня, 17 июня, представители Администрации округа Пушкинский, депутаты и сотрудники организации, отвечающей за поставку ресурсов, провели проверку функционирования объекта КНС-27.

Недавно на КНС-27 произошел ряд технических неполадок, которые привели к выходу из строя двух новых насосов — №1 и №2 — из-за повреждения валов. Администрация Пушкинского оперативно отреагировала: для замены поврежденных элементов были доставлены новые валы с завода-производителя в Екатеринбурге и установлены на насосы.

Фото: [ Телеканал «Пушкино ТВ» ]

Во время остановки основных насосов для минимизации объема изливов были оперативно подключены два резервных насоса, суммарная производительность которых составила 1600 кубических метров в час.

В течение более чем трех суток команда из примерно 30 специалистов работала в непрерывном режиме над решением роблемы.

Значительную помощь в устранении неисправностей оказали Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области и компания «МОС АВС».

Фото: [ Телеканал «Пушкино ТВ» ]

В настоящее время на КНС-27 работают насос №1 производительностью 2700 кубических метров в час и насос №6 производительностью 800 кубических метров в час. В готовности находятся еще два дополнительных насоса. Ожидается, что в конце текущей недели будет доставлен и установлен восстановленный насос №2.

Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов дал поручение разработать детальный план действий, направленный на обеспечение бесперебойной работы объекта на 200%.