Ко Дню России в Городском округе Пушкинский провели мастер-класс для детей-инвалидов

В Ивантеевке Городского округа Пушкинский устроили для детей с особенностями развития и ограниченными возможностями здоровья творческий мастер-класс. Его посвятили празднованию Дня России.

В Центре социального обслуживания «Пушкинский» ребят научили делать красочные аппликации в цветах российского триколора: белом, синем и алом. На заготовки в виде ствола дерева дети прикрепили яркие полоски гофрированной бумаги. Детям рассказали о самом празднике — Дне России и цветах российского флага, их символическом значении.

После творческих заданий ребят ждала дискотека с аниматорами, также одетыми в костюмы соответствующих цветов.

Праздник посетил депутат Московской областной думы Сергей Керселян. Парламентарий вручил сотрудникам центра почетные грамоты и благодарственные письма.

«Мы благодарим «Молодую Гвардию» «Единой России» и депутата Сергея Керселяна за стимул к развитию патриотических чувств и поддержку», — отметила замдиректора центра Мария Крайнева.

По ее словам, мероприятие получилось торжественным и очень ярким.