Кофе в зной: любимый напиток россиян может стать «убийцей» в жару

Кардиолог Андрей Кондрахин раскрыл URA.RU вред кофе в жару. Он предупредил, что это может привести к ухудшению самочувствия, а в некоторых случаях к смерти.

По словам эксперта, при температуре выше +25°С любимый напиток становится бомбой замедленного действия. Дело в том, что кофеин поднимает давление, а мочегонный эффект обезвоживает организм. Кровь густеет, сердце работает на износ, и вот уже недалеко до инфаркта или инсульта.

Спасительное окно для кофеманов — только ранние утренние часы, пока столбик термометра не перешагнул роковую отметку. Максимум 1-2 чашки некрепкого напитка (150 мг кофеина). Попытка охладиться ледяным американо это также самообман: холодная жидкость застревает в желудке, пока не нагреется до температуры тела, не принося желанного облегчения.

Особую опасность кофе представляет для гипертоников, сердечников и подростков. Их организм либо не справляется с нагрузкой, либо формирует опасную зависимость от кофеина. Головная боль, тахикардия, скачок давления — первые звоночки, после которых нужно срочно прекратить мучения организма.

Эксперт назвал альтернативы:

Травяные чаи с мятой.

Цикорий.

Морсы и компоты комнатной температуры.

Однако стоит помнить про индивидуальную непереносимость и противопоказания.

Ранее стало известно, когда аномальная жара уйдет из Московской области и Москвы.