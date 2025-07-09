Синоптик назвал дату окончания аномальной жары в Подмосковье

Москва и часть Московской области продолжают изнывать от аномальной жары, но синоптики прогнозируют скорое облегчение. В беседе с URA.RU ведущий синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильи рассказал , когда придут долгожданная прохлада и осадки.

По прогнозу Ильина, пиковые температуры до +35°С продержатся до субботы, 13 июля. Уже в воскресенье термометры впервые за долгое время покажут менее пугающие цифры — около +30°С.

С 14 июля столичный регион ждет постепенное снижение температуры до более комфортных +23…+28°С. Вместе с умеренным теплом придет и долгожданная влага.

«Будет переменная облачность, временами ясно, временами малооблачно. Во второй половине дня будут идти кратковременные дожди, местами с грозами, что при таких температурах вполне нормально», — отметил синоптик.

Особый подарок, как отметил синоптик, погода приготовила к 20-22 июля. В эти дни столбики термометров опустятся до +20…+25°С. Однако уже через пару дней умеренное тепло вернется, и температура вновь превысит отметку в 25 градусов.

Ранее синоптик рассказала о погоде в столице и Московской области на текущей неделе.