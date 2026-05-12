Сиенна Миллер стала матерью в третий раз

Голливудская актриса Сиенна Миллер поделилась радостной новостью: она снова стала мамой, сообщает Super.ru. В беседе с изданием E!News звезда подтвердила, что родила третьего ребенка. Отцом малыша стал ее 29-летний избранник, музыкант Оли Грин, с которым актриса состоит в отношениях с 2022 года. Для пары это второй общий ребенок (в 2023 году у них родилась дочь). Кроме того, 44-летняя Миллер воспитывает 13-летнюю дочь от актера Тома Старриджа.

Сама Сиенна, комментируя свое состояние, призналась, что «безумно влюблена», но при этом не стала скрывать и трудности.

«Быть мамой троих детей оказалось не так-то просто», — заявила она.

Актриса отметила, что сейчас она очень мало спит, и в шутку добавила, что ей бывает сложно даже строить законченные предложения, настолько сильно изменился ее режим. Однако, несмотря на усталость, Миллер подчеркнула, что она невероятно счастлива и наслаждается каждым моментом, проведенным с семьей.

Поклонники актрисы уже засыпали ее поздравлениями в социальных сетях. Сама же Сиенна пока не раскрывает ни пол новорожденного, ни его имя, предпочитая оставить эти подробности в тайне.

