Актер Вадим Александров, известный по «Ералашу» и «Папиным дочкам», трагически ушел из жизни

Российское театральное и кинематографическое сообщество понесло невосполнимую утрату: в Москве на 88-м году жизни скончался заслуженный артист России Вадим Александров, чье лицо знакомо миллионам зрителей по десяткам ролей в кино и сериалах. По информации РИА Новости, причиной смерти стала травма головы, полученная при падении. По предварительным данным, артист поскользнулся на кухне, ударился и потерял сознание. Спасти его не удалось.

Последние годы жизни Александрова были омрачены тяжелой болезнью. С 2016 года он боролся с онкологическим заболеванием. За несколько месяцев до ухода, как отмечали близкие, артист сильно похудел и, казалось, потерял интерес к жизни. Возможно, это и стало причиной роковой неосторожности. Его уход — это огромная потеря для всех, кто знал и ценил его творчество.

Вадим Александров родился 3 мая 1939 года. Он окончил Театральное училище имени Щепкина. С 1962 по 1976 год служил в Центральном детском театре (ныне РАМТ). В 1988 году стал частью труппы Театра-студии под руководством Олега Табакова, а в 2013 году играл в Театре имени Евгения Вахтангова.

Актер дебютировал в кино в 1967 году и за свою долгую карьеру снялся более чем в 150 фильмах и сериалах. Зрители запомнили его по ролям в картинах «Женщина, которая поет», «Тот самый Мюнхгаузен», «Экипаж», а также в сериалах «Марш Турецкого», «Каменская», «Солдаты», «Папины дочки», «Моя прекрасная няня» и многих других. Он также создал незабываемые образы в киножурнале «Ералаш». Его последними работами стали сериалы «Домашний арест» и «Практика. Второй сезон» в 2018 году.

Прощание с Вадимом Александровым состоится 13 мая в Люблинском крематории. После церемонии тело артиста будет кремировано.

