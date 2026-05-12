Спасатель из Подмосковья присоединился к гуманитарной акции в поддержку участников спецоперации
Фото: [ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Командир отделения 330-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Нариман Аликберов присоединился к гуманитарной акции в поддержку участников спецоперации.
Акция прошла в Серпухове. В ней также приняли участие неравнодушные жители и волонтеры центра «Сердца милосердия». В рамках мероприятия собрали предметы первой необходимости и продукты.
«Выражаю огромную благодарность каждому волонтеру, который, несмотря на свои заботы и трудности, находит в себе силы и время помогать другим. Ваша доброта и самоотверженность вдохновляют и объединяют всех», — сказал Аликберов.
