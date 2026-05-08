Когда пес становится смыслом жизни: кинолог перечислил десять признаков одержимости собакой

Любовь к питомцу — чувство естественное, но иногда оно перерастает в нечто, что специалисты уже называют зависимостью. Кинолог Олег Левченко в беседе с REGIONS рассказал, по каким признакам можно понять, что владелец переступил черту и собака из друга превратилась в центр вселенной.

По словам эксперта, многие искренне считают свое отношение нормой. Однако когда человек отказывается от отдыха, путешествий и общения с людьми ради питомца, это уже не любовь, а зависимость. На тренировках такие клиенты появляются регулярно: они просят воспитать идеальную собаку, тогда как на самом деле им самим нужно учиться выстраивать границы.

Первый тревожный симптом — разговоры о питомце не прекращаются ни на минуту. О чем бы ни зашла речь, собеседник неизбежно узнает, что собака сегодня съела, как спала и как смешно чихнула, даже если он совершенно не заинтересован.

Второй звоночек — телефон, забитый тысячами снимков четвероногого друга при почти полном отсутствии фотографий семьи и друзей.

Третий — отказ от любых поездок, куда нельзя взять собаку. Командировки, отпуск и даже короткий выезд на природу отменяются, если питомец не может сопровождать хозяина.

Четвертый маркер — финансовый перекос. На дорогой корм, игрушки, модную одежду и бесконечные визиты к ветеринару уходят серьезные суммы, в то время как на себе владелец экономит.

Пятый — неспособность оставить собаку одну даже на час. Даже если животное совершенно спокойно, хозяин испытывает тревогу, проверяет камеры каждые пять минут и срывается домой пораньше.

Шестой признак — полное очеловечивание. Собаку называют ребенком, справляют ей дни рождения, наряжают и наделяют человеческими правами.

Седьмой — круг общения сужается до других владельцев собак, а друзья, не разделяющие страсть, постепенно исчезают.

Восьмой — терпение к агрессии и деструктивному поведению. Укусы, рычание, испорченные вещи оправдываются трудным характером, и хозяин не предпринимает никаких мер.

Девятый — навязчивое сравнение успехов. Владелец ведет дневник тренировок, снимает каждое умение и болезненно переживает, если его собака не лучшая.

Десятый, самый глубокий симптом — панический страх перед мыслью, что питомца когда-то не станет. Жизнь настолько переплетена с собакой, что человек теряет себя как личность.

Левченко подчеркнул, что здоровые отношения — это когда забота о питомце не отменяет собственной жизни, увлечений и друзей. Если собака заняла все пространство, это сигнал обратиться к психологу. Тем же, кто узнал себя, кинолог советует начать с малого: выделять хотя бы час в день на себя без питомца, планировать отдых отдельно, общаться с людьми на нейтральные темы и установить бюджет на собачьи расходы.