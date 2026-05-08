Музеи «Коломенского посада» готовятся к «Ночи музеев»

16 мая музеи центра познавательного туризма «Коломенский посад» присоединятся к Всероссийской акции «Ночь музеев». Тема этого года — «Родное». Организаторы предлагают взглянуть на историю страны через призму частной жизни, семейных историй и локальных традиций, а на культурное наследие — через личный опыт и непосредственное восприятие. Маршрут по музеям позволит разглядеть большое через малое — увидеть масштабные процессы в деталях повседневности, которые близки и понятны каждому. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Так, в Музее‐резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» гостей ждет лекция‐беседа «Белое, зеленое, красное... Пильняк в цвете», посвященная творчеству Бориса Пильняка. Участники резиденции — французская переводчица, доктор наук, специалист по творчеству писателя Анн Кольдефи‐Фокар и литературный переводчик и исследователь Виталий Нуриев — помогут взглянуть на прозу автора через цвет. Мероприятие рассчитано на аудиторию старше 12 лет.

Музей‐лаборатория «Шелковая фабрика» приглашает на программу «Фата канаватная. Финальные показы перед реставрацией». Посетители смогут в последний раз увидеть 200‐летнюю коломенскую фату перед ее отправкой на длительную реставрацию. Программа раскроет историю этого уникального предмета, расскажет о пути его возвращения в Коломну, а также познакомит с коллекцией старинных тканей, ремеслом создания шелка и современными технологиями ткачества. Мероприятие подходит для посетителей старше 6 лет.

«Коломенский навигатор» подготовил новую уличную экскурсию «Коломенские благотворители». Гости узнают о расцвете благотворительности в Коломне XIX века, когда именитые купцы — Хлудовы, Шераповы, Кисловы, Шевлягины — активно поддерживали город: возводили храмы, помогали монастырям, открывали приюты, богадельни и гимназии. Экскурсия рассчитана на аудиторию старше 12 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с финалистами программы «Герои Подмосковья».