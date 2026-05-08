«Будто сражаюсь с телефоном»: пользователи iPhone в ярости от новой системы исправления слов

Пользователи iPhone жалуются, что автозамена на смартфонах от Apple вместо помощи все чаще превращает набор текста в борьбу с собственным телефоном, пишет Daily Mail. Люди массово пишут в соцсетях, что им приходится стирать, перепечатывать и исправлять слова заметно чаще, чем раньше.

Одна пользовательница соцсети X возмутилась, что за 19 лет владения iPhone никогда не тратила столько времени на исправление текста. Ее сообщение набрало почти два миллиона просмотров, а в комментариях многие признались, что столкнулись с той же проблемой.

«Печатать в последнее время — будто сражаться с клавиатурой. Как они вообще смогли выпустить такое кривое обновление?», — пожаловался один пользователь.

Проблемы, по данным Daily Mail, начались после обновления iOS 26.2, где автозамена стала сильнее опираться на ИИ-предсказания. Вместо аккуратных исправлений система начала менять нормальные слова на неподходящие, вставлять странные фразы и упрямо настаивать на ошибочном варианте.

Apple выпустила обновление iOS 26.4 и заявила об улучшении точности клавиатуры при быстром наборе, но жалобы продолжаются. Для компании, которая годами продавала идею удобной и «умной» экосистемы, ситуация выглядит неприятно: пользователи покупают дорогие устройства, а в итоге тратят время на перепечатывание простейших слов.