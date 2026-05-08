Как начать прикорм правильно: рекомендации специалистов НИКИ детства из Московской области

Введение прикорма — один из самых ответственных этапов в первый год жизни ребенка. Это не просто расширение рациона, а настоящее знакомство малыша с миром новых вкусов, запахов и текстур. В Министерстве здравоохранения Московской области рассказали, как и когда правильно начать прикорм.

Слишком раннее введение новой пищи может спровоцировать аллергические реакции, а чрезмерное промедление — привести к дефициту необходимых питательных веществ. Оптимальное «окно» для начала прикорма — возраст от 4 до 6 месяцев. Именно в этот период организм малыша физиологически готов принимать и усваивать продукты, более сложные по составу, чем грудное молоко или адаптированная смесь. По мнению директора НИКИ детства Нисо Одинаевой, главная цель на начальном этапе — не накормить ребенка досыта, а плавно познакомить его иммунную и пищеварительную системы с новыми продуктами, дополняя, но не заменяя грудное вскармливание.

Понять, что малыш готов к знакомству с едой, можно по нескольким признакам: если ребенок проявляет активный интерес к тому, что едят взрослые, уверенно держит голову в вертикальном положении и уже предпринимает первые попытки сидеть (пусть даже пока неуверенно). Полезно также познакомить малыша с ложкой за несколько недель до начала прикорма: так новый предмет не вызовет страха и сопротивления в момент первого кормления.

Начинать прикорм следует с монокомпонентных пюре — блюд, состоящих из одного ингредиента. Выбор первого продукта зависит от индивидуальных особенностей развития малыша. Если ребенок склонен к запорам или быстро набирает вес, лучше отдать предпочтение овощным пюре: кабачку, цветной капусте или брокколи. Если же малыш набирает вес медленно, стоит начать с безглютеновых каш — гречневой, рисовой или кукурузной.

Важно никогда не заставлять ребенка есть через силу. Если малыш отворачивается, закрывает рот или выплевывает еду, стоит отложить знакомство с этим продуктом на несколько дней. Специалисты НИКИ детства четко определяют список продуктов, запрещенных в первый год жизни, — это соль и сахар, цельное коровье и козье молоко, а также мед.

