Жаркое лето‑2026: в Кузбассе аномальная погода ожидается только на юге региона

Лето 2026 года в Кемеровской области, по прогнозам синоптиков, обещает быть жарким, но с одной важной оговоркой. Жителям Кемерова и большей части региона ожидать аномально знойной погоды пока рано. Об этом информирует Гидрометцентр, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Самое пекло, согласно предварительным расчетам, ударит совсем по другому месту. Аномально высокая температура ожидается не в столице Кузбасса, а на юге региона — в Таштагольском округе. В самом же Кемерове столбики термометров останутся в пределах привычной летней климатической нормы, с повышением максимум до одного градуса выше обычных значений.

Более подробно по месяцам картина выглядит следующим образом. В июне температура по региону поднимется выше нормы не более чем на один градус. Настоящая аномальная жара ворвется в Таштагольский округ только в июле. К августу зной уйдет с территории всей Сибири. Однако последний месяц лета, по всей видимости, все равно окажется теплее, чем в предыдущие годы.

Стоит отметить, что пока это только предварительный прогноз. Специалисты Гидрометцентра продолжают следить за движением воздушных масс и обещают в дальнейшем уточнять данные по мере приближения летнего сезона. Окончательные выводы о характере погоды в июне, июле и августе будут сделаны позднее. Горожанам рекомендовано следить за обновлениями прогноза.

