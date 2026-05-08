Нож, угрозы и справление нужды на трассе: скандал с такси в Балашихе дошел до имама и полиции

В Балашихе общественный резонанс вызвал инцидент с участием водителя такси и его пассажиров. Telegram-канал «Балашиха Рулит» опубликовал видео, на котором мужчина прямо на проезжей части оживленной трассы справляет нужду, а его спутник с ножом и бутылкой угрожает сделавшему замечание прохожему. Водитель оставался безучастным.

Очевидцы опознали нарушителей как приезжих. За оценкой их поведения редакция REGIONS обратилась к имаму Балашихи Раису хазарат Исмайлову. Священнослужитель заявил, что подобные действия противоречат нормам ислама, являются нравственным преступлением и создают почву для межнациональных конфликтов. Имам выразил готовность содействовать полиции и отметил, что по исламским канонам за такое полагается прилюдное извинение.

Юрист и представитель общественного контроля Балашихи Гульназ Измайлова пояснила корреспонденту, что действия пассажиров подпадают под статью 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство») с наказанием вплоть до 15 суток ареста. Однако наличие ножа и угроз может перевести дело в уголовную плоскость. Агрегатор такси обязан заблокировать водителя, который нарушил правила парковки и потакал клиентам.

Автор видео подал заявление в полицию, приложив запись с номерами автомобиля и лицами нарушителей. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Редакция направила запрос в «Яндекс Такси» для установления личности водителя. На момент публикации ответа не поступило.

