Уничтожают пищевод: почему бутилированный чай и горячие напитки опасны

В жару многие жители Подмосковья покупают бутилированный чай в магазинах, считая его полезной альтернативой газировке. Но насколько безопасен этот напиток — и правда ли, что он может вызвать рак? Заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи Красногорской клинической больницы, врач-онколог Басир Бамматов в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» разобрал главные страхи: сахар, горячая температура, травяные добавки и микропластик.

Чем опасен сахар в бутилированном чае

Сам по себе сахар не является канцерогеном, пояснил Басир Бамматов. Однако его регулярное избыточное потребление ведет к ожирению, сахарному диабету второго типа и метаболическим нарушениям.

«Эти состояния действительно повышают риск ряда онкологических заболеваний», — подчеркнул онколог.

Очень горячий чай — прямой риск

Температура напитка — это уже доказанная опасность.

«Напитки выше примерно 65°C ассоциированы с повышенным риском рака пищевода. Причина — хроническое термическое повреждение слизистой. Однако речь идет прежде всего о многолетней привычке регулярно пить обжигающе горячий чай», — пояснил эксперт.

Травяные добавки: бояться или нет

Каркаде, жасмин, бергамот — эти натуральные добавки не несут доказанной канцерогенности.

«На сегодняшний день нет убедительных данных, что натуральные ароматизаторы или стандартные чайные добавки способны вызывать рак», — заявил Бамматов.

Микропластик из пакетиков: вопрос без ответа

Вопрос микропластика из чайных пакетиков и пирамидок сейчас активно изучается. Отдельные исследования действительно выявляли микрочастицы пластика в напитках. Однако пока нет доказательств, что такие уровни воздействия повышают риск онкологических заболеваний у человека, отметил онколог.

Зеленый и черный чай: профилактики не будет

Многие считают, что зеленый чай защищает от рака. Бамматов призвал не питать иллюзий.

«Зеленый и черный чай содержат полифенолы и антиоксиданты. В ряде исследований их употребление связывают с возможным умеренным защитным эффектом в отношении некоторых заболеваний, включая отдельные виды рака. Однако говорить о чае как о средстве профилактики онкологии было бы неправильно», — резюмировал эксперт.

В Подмосковье с этой весны действует пилотный проект по ранней диагностике рака легких: курильщикам старше 45 лет со стажем от 10 лет предлагают вместо флюорографии пройти компьютерную томографию в четырех больницах региона. За два месяца скрининг прошли 181 человек, у 14 из них выявлены отклонения.