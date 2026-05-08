Сын Шер пожаловался на отсутствие финансовой помощи от знаменитой матери

Сын легендарной певицы Шер, 49-летний Элайджа, оказался в центре скандала, связанного с деньгами, зависимостью и семейными конфликтами. Как пишет TMZ, мужчина пожаловался, что его знаменитая мать перестала его содержать. Более того, он одновременно судится с бывшей женой за алименты.

Суд ранее обязал Элайджу выплачивать своей экс-супруге по $6,5 тысяч в месяц, и это обязательство стало для него сильным бременем. При этом сам он получает доход от трастового фонда, оставленного отцом, — сумма, по некоторым данным, превышает его алиментные обязательства, но, видимо, должным образом распоряжаться деньгами он не умеет.

Шер, которая долгое время помогала сыну и ежемесячно переводила ему $10 тысяч, решила прекратить финансирование после того, как Элайджу поймали на употреблении запрещенных веществ. Более того, певица обратилась в суд с просьбой назначить для ее взрослого сына временного опекуна. В заявлении она указала, что Элайджа не способен контролировать свое поведение, финансы и даже собственную безопасность.

Поводом для столь радикальной меры стал инцидент, когда 49-летнего мужчину нашли без сознания за рулем автомобиля — причиной такого состояния стала передозировка наркотическими веществами.

Теперь Элайджа вынужден самостоятельно справляться и с финансовыми проблемами, и с пагубной зависимостью. Эта история — еще одно напоминание о том, что даже дети знаменитостей, имеющие доступ к многомиллионным трастам, могут оказаться на грани катастрофы, если не научатся контролировать свою жизнь.

Ранее стало известно, куда собрался поступать 17-летний сын актеров Екатерины Климовой и Игоря Петренко после школы.