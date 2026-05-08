Цены на черешню в мае 2026 года: обзор рынков и сервисов доставки

В Ростовской области стартовал сезон продажи черешни. Обычно первые партии ягод появляются на прилавках рынков и в магазинах уже в мае. Нынешний год не стал исключением, сообщила rostovgazeta.ru. Корреспондент издания узнал, в какую цен продают ягоды в регионе.

По информации издания, на одном из рынков города Батайска килограмм черешни продают за 2,2 тыс. руб. Корреспондент обратил внимание, что по такой же цене покупателям предлагают и голубику. На рынке «Квадро» стоимость черешни другая. Согласно данным сервисов доставки, там цена за килограмм ягоды достигает 3,9 тыс. руб.

Ростовский агроном Михаил Жарунов высказал мнение, что первые недели мая на прилавках ростовских рынков и магазинов доминирует импортная черешня. Поставки, по его данным, идут в основном из Узбекистана, Азербайджана, Ирана, Турции и Абхазии.

Местная, донская ягода начнет массово созревать только ближе к июню, продолжил специалист. Именно тогда появится самая ароматная черешня, которая не прошла через долгую транспортировку. Ранние импортные плоды, по мнению агронома, срывают слегка недозревшими — это необходимо, чтобы они выдержали дорогу.

«При выборе черешни в первую очередь нужно смотреть не на размер ягоды, а на ее состояние и плотность, — . — Хорошая черешня всегда упругая, с гладкой блестящей кожицей без трещин, вмятин и подтеков. Если ягода мягкая или липкая, значит она либо перезрела, либо уже начала портиться», — объяснил ростовский агроном Михаил Жарунов.

