Назван доход, необходимый для покупки самой дешевой «вторички» в Москве

Для покупки самой бюджетной однокомнатной квартиры на вторичном рынке Москвы семье требуется доход не менее ₽162 тыс в месяц. Такой расчет привела директор департамента первичного рынка и ипотеки федеральной строительной компании Мария Сорока в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, самые дешевые варианты в этом сегменте стоят от 10 до 12 млн рублей. При оформлении ипотеки с первоначальным взносом 50% ежемесячный платеж составит около ₽81,2 тыс. Банки обычно требуют, чтобы после всех обязательных расходов у семьи оставалась сумма, равная двум платежам. Таким образом, необходимый доход для получения кредита на вторичку — не менее ₽162 тыс в месяц.

Совсем иная ситуация с новостройками по семейной ипотеке. При той же цене квартиры платеж будет значительно ниже — около ₽43 тыс в месяц, а требуемый доход — примерно ₽86 тыс. Разница объясняется более низкими ставками по льготным программам для первичного рынка.

Сорока отметила, что приведенные цифры — ориентировочные. Конечный платеж зависит от конкретных условий банка, срока кредита и размера первоначального взноса. Однако тренд очевиден: покупка вторичного жилья в Москве требует почти вдвое большего дохода, чем новостройка по семейной ипотеке. Для многих семей это становится решающим фактором при выборе объекта.

Ранее стало известно, что вторичное жилье стало самым востребованным у покупателей квартир.