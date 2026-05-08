Встреча Клуба осознанных отцов пройдет в Московском областном перинатальном центре

12 мая в 18:30 в Московском областном перинатальном центре в Балашихе состоится очередная встреча Клуба осознанного отцовства. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация по ссылке . Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Мероприятие создано как закрытое мужское пространство, где будущие папы могут открыто обсудить свои переживания, задать волнующие вопросы и получить профессиональные рекомендации от экспертов. Формат встречи позволяет мужчинам преодолеть стереотипы о «неэмоциональности» отцовства и глубже погрузиться в роль родителя еще до рождения ребенка.

В программе — открытый разговор со специалистами о партнерских родах, эмоциональной поддержке семьи и первых днях жизни малыша. Перед участниками выступят психолог, кандидат социологических наук Максим Страхов, заместитель главного врача МОПЦ, акушер‐гинеколог Динар Габдрахманов и заведующий реанимационно‐консультативным центром новорожденных Александр Поволоцкий.

Эксперты расскажут, как поддерживать будущую маму на всех этапах беременности, справляться с тревогами и эмоциональной нагрузкой, связанной с ожиданием ребенка, выстраивать открытый и конструктивный диалог в семье, подготовиться к партнерским родам и осознанно участвовать в них, адаптироваться к новой роли отца в первые недели после рождения малыша и полноценно включиться в уход за ним.

Отдельный блок встречи посвятят практическим навыкам ухода за новорожденным. Специалисты продемонстрируют, как правильно держать малыша на руках, чтобы обеспечить безопасность и комфорт, пеленать ребенка, используя современные и традиционные методы, соблюдать технику безопасности при купании, переодевании и других процедурах, оказывать первую помощь младенцу в экстренных ситуациях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником.