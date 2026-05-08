Пока в Москве и Подмосковье синоптики обещают черемуховые холода и нестабильную майскую погоду, у жителей региона есть вариант провести длинные выходные в более комфортном климате. Небольшой перелет или пара часов на поезде — и вместо ветра и +10 градусов будут солнце, набережные Волги, старинные кремли и уютные исторические центры. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» вместе с сервисом «Яндекс.Путешествия» подобрало несколько направлений для короткого путешествия с 9 по 11 мая.

Нижний Новгород: Волга, кремль и выставка в Манеже

В Нижнем Новгороде на майские выходные обещают около +14 градусов: 9 и 10 мая — солнце и небольшая облачность, 11 мая возможен небольшой дождь. В среднем ночь в отелях и апартаментах обойдется в 9–10 тысяч рублей.

Город подойдет тем, кто хочет за два дня увидеть и старую купеческую архитектуру, и широкие волжские виды. Классическая программа на первый визит — Нижегородский кремль с видовыми площадками, Чкаловская лестница, прогулка по Верхне‑ и Нижне-Волжским набережным, особняки на улице Рождественской. Тем, кто любит музеи, стоит заглянуть в Манеж Нижегородского кремля: там до сентября 2026 года работает выставка деревянной храмовой скульптуры Нижегородского края (6+).

9 мая в городе пройдут основные мероприятия ко Дню Победы на площади Минина и Пожарского и других площадках — можно совместить прогулку по набережной с участием в памятных акциях.

Владимир и Ярославль: Золотое кольцо на три дня

Если хочется обойтись без долгой дороги, удобный вариант — классические города Золотого кольца.

Во Владимире в праздничные выходные ожидается около +14…+15 градусов, преимущественно солнечно, 11 мая возможен кратковременный дождь. Средняя стоимость ночи — примерно 7,5 тысячи рублей. За пару дней можно спокойно обойти исторический центр, увидеть Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы, заглянуть в местные музеи и лавки с пряниками и ремесленными сувенирами. 9 мая центром памятных мероприятий станет площадь Победы с традиционным возложением цветов и программой ко Дню Победы.

В Ярославле в те же даты прогнозируют +14…+15 градусов, солнце и небольшую облачность, 11 мая возможен небольшой дождь. Ночь в городе обойдется в среднем в 8–9 тысяч рублей. Туристы обычно начинают знакомство со Стрелки — места слияния Волги и Которосли, — а дальше идут по историческому центру, набережной и древним храмам. Ярославский музей-заповедник на период майских каникул подготовил дополнительные экскурсии, а 9 мая в Музее боевой славы запланирована отдельная программа, посвященная Победе. Возрастное ограничение — 6+.

Самара: длинная набережная и теплые вечера

Тем, кто готов к более дальней поездке, можно присмотреться к Самаре. На 9–11 мая там прогнозируют +16…+18 градусов и солнечную погоду — заметно теплее, чем в средней полосе. Ночь в отеле или апартаментах в эти даты в среднем стоит около 6–6,5 тысячи рублей.

Самара — хороший выбор, если хочется совместить городской отдых и прогулки у воды. Главные точки маршрута на первый раз — волжская набережная, площадь Куйбышева, смотровые площадки и исторический центр. На сами праздничные дни в городе анонсирована насыщенная программа: 9 мая многие музеи устраивают день открытых дверей с бесплатным посещением постоянных экспозиций и тематических выставок, а на набережной и площадях пройдут концерты и памятные мероприятия.

Куда бы вы ни поехали из Подмосковья на майские, важный совет один: перед поездкой уточнить прогноз по конкретным датам, забронировать жилье и билеты заранее и оставить немного времени просто на неспешные прогулки — без плотного туристического плана каждая из этих поездок воспринимается как настоящие мини-каникулы.

