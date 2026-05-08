Секреты Луны раскрыты? В США опубликовали сотни ранее закрытых фото и видео с НЛО

В США опубликовали первую партию долгожданных файлов об НЛО, включая ранее закрытые видео, фотографии и документы о неопознанных аномальных явлениях, пишет Daily Mail. Сотни материалов появились на сайте военного ведомства и уже вызвали новый всплеск разговоров о том, что власти могли знать гораздо больше, чем признавали публично.

Среди опубликованных файлов есть снимки и записи, связанные с лунными миссиями Apollo 12 и Apollo 17. На одном изображении с поверхности Луны видны три загадочные точки, будто зависшие в темном небе.

В расшифровке переговоров Apollo 17 астронавты также описывали странные объекты рядом с кораблем. «Теперь у нас несколько очень ярких частиц, фрагментов или чего-то еще, которые проплывают мимо во время маневра», — говорится в одном из сообщений.

В другой части архива представлены снимки ФБР, сделанные в канун Нового года 1999-го: на них якобы видны неопознанные воздушные объекты рядом с военными самолетами. Также опубликованы кадры, снятые пилотами, где странные объекты пролетают мимо воздушных судов.

В ведомстве заявили, что документы долго оставались засекреченными и подпитывали «обоснованные подозрения». Теперь же публике предлагают самой взглянуть на материалы, которые могут стать началом куда более громкого раскрытия.