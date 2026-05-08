Глава Городского округа Пушкинский поздравил почетного гражданина Ивантеевки Маргариту Олейник с двойным праздником

В преддверии 9 Мая глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов вместе с городским прокурором Михаилом Атальянцем отправились с визитом к ветерану Великой Отечественной войны Виктору Ефимовичу Гаркину.

Глава округа Красноцветов выразил благодарность фронтовику за нелегкий труд в военные годы и вручил ему подарки. Герой также получил поздравительные открытки от губернатора Московской области Андрея Воробьева, от администрации муниципалитета и прокуратуры.

Виктор Гаркин родился в 1931 году в небольшой орловской деревне Разбегаевка. Война обрушилась на страну, когда ему едва исполнилось десять лет — он был обычным подростком. Суровые испытания фашистской оккупации на родной земле мальчик перенес, как и миллионы его сверстников; те страшные дни запечатлелись в его сознании навечно. Военную службу Виктор Ефимович проходил уже после войны, в суровых условиях Крайнего Севера — в Заполярье. Там он служил радистом в рядах Советской армии.

Накануне праздника Максим Красноцветов навестил Маргариту Валентиновну Олейник. Для этой женщины 9 Мая — двойной праздник. В День Победы она отметит свой 87-й день рождения. В детстве ей удалось выжить в блокадном Ленинграде.

Маргарита Валентиновна носит звание почетного гражданина Ивантеевки. Именно она стояла у истоков создания первичной организации блокадников Ленинграда при местном Совете ветеранов. В прошлом она также возглавляла Ивантеевский промышленно-экономический колледж. Так, в год 81-й годовщины Победы ветеран вновь встретит свой личный праздник одновременно с главным праздником страны.