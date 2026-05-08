Европа уступила Азии: названы самые надежные марки машин в 2026 году

Россияне, которые планируют купить новый автомобиль или подержанную иномарку, часто задаются вопросом: на чем остановить выбор, чтобы не тратиться на бесконечные ремонты? Автоэксперт Андрей Венгерский в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» назвал самые надежные марки 2026 года в среднем ценовом сегменте и предупредил, какие бренды лучше обходить стороной.

Новые машины: Geely, Belgee и Haval

Андрей Венгерский посоветовал обратить внимание на китайские бренды, которые уже успели зарекомендовать себя на российском рынке.

«Если говорить про новые машины в среднем ценовом сегменте — это Geely, Belgee, Haval», — перечислил эксперт.

По его словам, эти марки сочетают приемлемую цену, доступность запчастей и разветвленную дилерскую сеть, что особенно важно для жителей Московской области.

Подержанные авто: любые японцы и корейцы

На вторичном рынке, по мнению Венгерского, ничего не меняется уже много лет.

«Если говорить про подержанные авто, то тут все по-прежнему: любые японские и корейские машины всегда были самыми надежными», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что Toyota, Honda, Subaru, а также Kia и Hyundai остаются золотым стандартом для тех, кто хочет купить подержанный автомобиль и не попадать постоянно в сервис.

Эти марки обходите стороной

Отдельно автоэксперт предупредил о брендах, покупку которых лучше не рассматривать.

«Не рекомендую редкие и уходящие марки — Kayi, Baic, Dashing и прочие непонятные марки», — сказал Венгерский.

Он пояснил: главное при покупке любого автомобиля — массовость модели.

«Наличие обширной дилерской сети и доступность сервиса — вот ключевые критерии. Если марка встречается редко, запчасти на нее будут дорогими и дефицитными, а нормально обслужить такой автомобиль сможет не каждая станция техобслуживания», — заключил эксперт.

При выборе автомобиля эксперты советуют обращать внимание не только на надежность, но и на безопасность: по данным исследований, самыми безопасными машинами признаны Volvo XC90 — у этой модели не было ни одного случая гибели водителя или пассажиров, а также Toyota Land Cruiser, Ford Mondeo, Hyundai Sonata и Toyota Camry.