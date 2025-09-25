Когда сон держит в плену: врач объяснил причину пугающего ночного состояния

Терапевт Амир Хан объяснил, что сонный паралич возникает при пробуждении в фазе быстрого сна, когда мозг уже активен, но тело временно обездвижено. Врач подчеркивает, что это состояние безопасно, а снизить частоту приступов помогают снижение стресса и соблюдение гигиены сна. Об этом также сообщает «Лента.ру» , ссылаясь на данные Daily Mirror.

Врач-терапевт Амир Хан объяснил природу сонного паралича — пугающего, но безопасного состояния на грани сна и бодрствования. Специалист уточнил, что это явление возникает при резком пробуждении во время быстрой фазы сна, когда мозг уже активен, но мышечный паралич еще сохраняется.

В такие моменты человек может испытывать ощущение давления в груди, временную невозможность пошевелиться и даже зрительные галлюцинации. Для профилактики подобных эпизодов врач рекомендует снизить уровень стресса и соблюдать гигиену сна.

