Когда учителям ждать повышения? Глава Минпросвещения озвучил механизм индексации

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил о возможности увеличения заработных плат для школьных учителей по всей стране. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

По словам министра, ключевыми принципами в формировании доходов педагогов должны стать абсолютная прозрачность и понятность системы начислений, а также устранение существующих региональных диспропорций. Кравцов подчеркнул, что не исключает проведения соответствующей корректировки в сторону увеличения.

Также министр уточнил, что контроль за соблюдением условия, при котором средний доход учителя не опускается ниже среднего уровня по региону, осуществляется Минпросвещения совместно с Министерством труда. Таким образом, динамика роста заработной платы педагогов напрямую привязана к экономическим показателям в каждом конкретном субъекте Федерации.

Ранее сообщалось о том, что зарплаты педагогов в 75 субъектах РФ ниже МРОТ.